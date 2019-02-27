Знаменитий український тенісист поскаржився на арбітра ФФУ – той нецензурно його вилаяв та звинуватив у "договірняку"

Український футбольний арбітр у нецензурній формі звинуватив Сергія Стаховського у грі на контору.

Футбольний арбітр Ярослав Жадан звинуватив найсильнішого українського тенісиста Сергія Стаховського в тому, що він "грає на контору". Про це повідомив сам теністист у своєму Instagram.

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"Продовжуємо рубрику "Ми їдемо до вас". Ось реально не розумію, Кропивницький, що з вами не так? Це вже другий геній з вашого міста…Та ще й він працює футбольним рефері ФФУ? Ні, може він чудовий суддя, але як людина не дуже", – написав тенісист.