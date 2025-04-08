Футбольний коментатор, а нині військовий 32 ОМБ ЗСУ повідомив, що має звання молодшого сержанта.

Тотті лише прикривався словами про служіння спорту – він поїхав до Росії не безкоштовно

"У мене дуже великий кар'єрний ріст. Я довго був солдатом. Тепер я цілий молодший сержант. Так, у віці майже 50 років хоч десь я молодший.

Якщо брати батальйон, в якому я перебуваю, то він піхотний, в якого є колісна техніка. Я – піхотинець. Був стрільцем і номером обслуги. Це теж стрілець, але нижчої кваліфікації. Був на посаді сапера та водія-хіміка взводу радіохімічного захисту. Зараз в мене посада, яка хитро звучить – штаб-сержант третьої категорії.

Взагалі переміщення по посадах не завжди означає зміну діяльності. Часто це робиться, щоб показати десь потребу в певних людях, якщо будуть давати поповнення. Наприклад, тривалий час я був водієм-хіміком. Але я нічого не хімічив. І навіть протигаз мій давно лежить окремо і я жодного разу його не використовував", – сказав Моралес в інтерв'ю Tribuna.

"Живуть з російських грошей": Павлов – про безсоромність Інфантіно, штучне рішення щодо Шевченка і проблему Реброва