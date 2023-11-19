Влітку досвідчений форвард покинув Сампдорію, яка вилетіла з Серії А. Майже півроку Фабіо Квальярелла перебував у статусі вільного агента, після чого вирішив повісити бутси на цвях.

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"Я змушений завершити з футболом. Так, я вільний агент, але мій фізичний стан вже не дозволяє повернутися на поле. Тепер матиму достатньо часу, щоб зрозуміти, чим займатися далі", – цитує Квальяреллу Calciomercato з посиланням на Sky Sport.

Впродовж кар'єри 40-річний нападник пограв за низку клубів, найвідомішими з яких є Наполі, Торіно, Ювентус, Удінезе і Сампдорія. За збірну Італії Квальярелла провів 29 матчів, забив 8 голів. Загалом на професіональному рівні Фабіо зіграв 717 матчів,забив 238 голів і виграв 6 трофеїв, серед яких – три Скудетто.

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