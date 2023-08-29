Нападник збірної Іспанії та Атлетіко Альваро Мората провів час зі своїми дітьми.

Форвард мадридців свій вільний час проводить разом з сім'єю, граючись зі своїми малюками. Альваро Мората вирішив повчити своїх синів Алессандро та Леонардо грати в футбол.

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Хлопчики разом з батьком бавилися на невеличкому полі. Один з синім вирішив пробити по воротах, але м'яч полетів в Морату і влучив йому в голову. У малюка удар вийшов надто потужним, що окуляри з гравця Атлетіко злетіли.

Нагадаємо, що у Альваро Морати та його дружини Еліс Кампелло четверо дітей. Окрім близнюків Алессандро та Леонардо, у пари є син Едоардо і донечка Белла.

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