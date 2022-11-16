Норвежець засуджений на 14 місяців ув'язнення за ухилення від сплати податків. Окрім цього, 43-річний Джон Кар'ю оштрафований на майже півмільйона фунтів, повідомляє Daily Mail.

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Суд Осло встановив, що Кар'ю ненавмисно не повідомляв про отримання доходів з-за меж Норвегії в період 2017-2019рр. Якби дії екс-форварда були навмисними, покарання було б удвічі суворішим. Суд встановив наявність у діях Кар'ю недбалості, але те, що дії були умисними, обвинувачення довести не змогло.

Джон Кар'ю ще раніше визнав себе винним, проте це не допомогло норвежцю уникнути в'язниці. Джон стверджував, що став жертвою дій свого колишнього юриста, який радив йому не повідомляти про отримання грошей з-за кордону. Адвокат нападника ще не знає, чи на рішення суду подаватимуть апеляцію.

Нагадаємо, Кар'ю впродовж кар'єри виступав за Русенборг (у його складі протистояв Динамо в ЛЧ), Валенсію, Рому, Бешикташ, Ліон, Астон Віллу та Вест Хем. За збірну Норвегії зіграв 91 матч, забив 24 голи і тричі був визнаний гравцем року в Норвегії. Завершив кар'єру у 2012 році.

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