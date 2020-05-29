Знамените дербі офіційно стане першим матчем в Іспанії після відновлення чемпіонату

Вища рада спорту Іспанії затвердила, що поєдинок Севілья – Бетіс дасть рестарт чемпіонату Іспанії 2019/20.

Севільське дербі відкриє програму чемпіонату Іспанії після виходу з карантину. Відповідне рішення прийняла Вища рада спорту Іспанії спільно з керівництвом Ла Ліги та Федерації футболу країни. Поєдинок Севілья – Бетіс пройде 11 червня на Рамон Санчес Пісхуан, повідомляє Mundo Deportivo.

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Всі матчі Ла Ліги проходитимуть без уболівальників. Останній тур Прімери 2019/20 заплановано зіграти 18-19 липня, а новий сезон стартує у вересні. Зауважимо, за 11 турів до фінішу чемпіонату Барселона випереджає мадридський Реал на 2 очки.

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