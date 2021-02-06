Герта поступилася Баварії в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Герта – Баварія на "Футбол 24".

Командам довелося грати, поки із неба падав сніг. Можливо, саме цим пояснить свій промах із пенальті Роберт Лєвандовскі. Поляк вперше за два роки не зумів забити з 11-метрової позначки. До сьогодні він успішно виконував вирок 17 разів поспіль.

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На щастя для Баварії, не збився приціл у Комана. Француз пробивав із лінії штрафного, а рикошет зробив марними будь-які спроби голкіпера берлінців дістати м'яч.

Таким чином, Баварія набрала 48 очок, збільшивши відрив від другого місця до десяти залікових балів – втім, на вихідних конкуренти можуть дещо скоротити дистанцію. Герта, маючи в активі 17 залікових балів, тримається над зоною плей-офф за виживання в Бундеслізі. Армінія, яка йде у ній, має стільки ж очок.

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