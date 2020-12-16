"Знакові слова": Палкін пригадав зустріч із Пересом перед першим тріумфом Шахтаря над Реалом
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про зустріч із президентом Реала Флорентіно Пересом перед очним протистоянням.
"Ми багато зустрічаємося перед грою в Лізі чемпіонів. Уже фактично кожен з нас знає, що говорити. Це фрази, які показують чемність і ввічливість. Бажаємо один одному удачі в чемпіонаті. У конкретній грі зазвичай удачі не бажає, вона потрібна самому. Але Перес побажав, я подякував. Коли виграли 3:0 після першого тайму, я зрозумів, що непогано все складається. Знакові слова.
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Раніше були вечері або обіди, зараз все це в обрізаному стані. Обмінюємося подарунками, присвяченими грі. Там нанесені дата, з ким грається, стадія Ліги чемпіонів. Це стандартна процедура ввічливості", – наводить слова Палкіна телеканал Футбол.
Нагадаємо, що Шахтар двічі обіграв Реал на груповому етапі Ліги чемпіонів, здобувши перемогу на виїзді (3:2) і звитягу в домашньому поєдинку (2:0).
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