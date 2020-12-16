"Ми багато зустрічаємося перед грою в Лізі чемпіонів. Уже фактично кожен з нас знає, що говорити. Це фрази, які показують чемність і ввічливість. Бажаємо один одному удачі в чемпіонаті. У конкретній грі зазвичай удачі не бажає, вона потрібна самому. Але Перес побажав, я подякував. Коли виграли 3:0 після першого тайму, я зрозумів, що непогано все складається. Знакові слова.

Палкін назвав нову зірку Шахтаря, який одним із перших піде з клубу

Раніше були вечері або обіди, зараз все це в обрізаному стані. Обмінюємося подарунками, присвяченими грі. Там нанесені дата, з ким грається, стадія Ліги чемпіонів. Це стандартна процедура ввічливості", – наводить слова Палкіна телеканал Футбол.

Нагадаємо, що Шахтар двічі обіграв Реал на груповому етапі Ліги чемпіонів, здобувши перемогу на виїзді (3:2) і звитягу в домашньому поєдинку (2:0).

Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо