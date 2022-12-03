Нападник збірної Польщі Аркадіуш Мілік розповів про підготовку до гри з Францією в 1/8 фіналу Мундіалю в Катарі.

У форварда Ювентуса спитали, як поляки збираються протистояти Кіліану Мбаппе, який забив уже три голи на чемпіонаті світу. Мілік знайшов місце для гумору.

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"Думаю, щоб зупинити Мбаппе, нам знадобляться скутери. Це дуже швидкий футболіст. Без скутерів буде складно. Важко грати проти одного з найкращих футболістів світу. Його не так просто зупинити. Польщі потрібно продемонструвати неймовірну командну гру.

Сподіваюся, Войцех Щенсни зможе зіграти добре. Він перебуває у фантатистичній формі. Це чудовий воротар. Він невипадково грає роками за сильні клуби", – цитує Міліка The Athletic.

Матч Франція – Польща стартує 4 грудня о 17:00 за Києвом. Переможець у чвертьфіналі чемпіонату світу зіграє проти сильнішого в парі Англія – Сенегал.

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