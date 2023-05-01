Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував завдання команди на фінал сезону в АПЛ після поразки від Манчестер Сіті.

"Нам знадобився час, щоб оговтатися після матчу на Етіхад. Ми не хочемо миритися, але мусимо визнати, що Манчестер Сіті вивів футбол на інший рівень. Арсенал не дотягнувся до цього рівня. Вони зіграли краще та заслужили перемогу.

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Попереду дуже багато роботи. Потрібно чітко розуміти свої слабкі сторони та старатися їх ліквідувати. Чемпіонство тепер в руках Манчестер Сіті, але ми постараємося виграти всі матчі, що залишилися. Футболісти зберігають мотивацію.

По-перше, ми повинні віддати належне всім людям, які виконали неймовірну роботу, щоб Арсенал повернувся в Лігу чемпіонів. На початку сезону в нас мало хто вірив. Це варто визнати.

По-друге, навіть після такого успішного сезону, якого не було в Арсенала років 10, команда все одно розчарована. Ми хочемо більшого, хочемо перемагати найкращих. Такий менталітет і має бути", – сказав Артета на пресконференції перед матчем з Челсі.

Арсенал після трьох нічиїх (Ліверпуль, Вест Хем, Саутгемптон) розгубив гандикап на вершині АПЛ. У вирішальному поєдинку "каноніри" розгромно програли Манчестер Сіті та відпустили конкурента вперед.

Арсенал зіграє з Челсі 2 травня о 22:00 за Києвом. Лондонське дербі також може стати українським – Олександр Зінченко проти Михайла Мудрика.

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