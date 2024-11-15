"Аморіма ще не бачив, адже на той момент мене вже викликали у збірну України. Раніше я не раз тренувався з першою командою під керівництвом Тен Хага. Він таку мав практику, що коли багато травмованих, то запрошував гравців із юнацького складу. Мені не раз випадала така честь.

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Кого з українців я запросив би в Манчестер Юнайтед прямо зараз? Дайте подумати хвильку... Я назву Забарного, тому що Ілля – дуже класний молодий захисник, потужний і з гарним пасом. А новий головний тренер Рубен Аморім, наскільки ми чуємо, буде віддавати перевагу грі в три центрбеки, як у своїй попередній команді. Тож йому Заба пригодиться", – сказав Бауманн у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бауманн зіграв у 9-ти матчах юнацьких команд "червоних дияволів", в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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