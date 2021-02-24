"Ми зацікавлені в тому, щоб і Цітаішвілі, і Шуранов грали за нашу збірну. Вони залучалися до лав "молодіжки", Цітаішвілі був чемпіоном світу в складі юнацької збірної. Звичайно, ми на них розраховуємо. Якщо вони залучалися до збірної, значить, потрібні Україні.

"Не маю права говорити на цю тему": Цітаішвілі відреагував на чутки про бажання грати за Грузію

Ми зі свого боку дали їм зрозуміти, що вони за своїми футбольними якостями і перспективами підходять збірній України. Ми бачимо в них майбутнє. Якщо ж з'явилися теми про те, що вони можуть змінити громадянство, це вже їхні особисті питання, питання їхніх сімей. Змусити їх грати за Україну ми не можемо, це питання їхнього особистого вибору. Ми хочемо, щоб в команді були патріоти, які хочуть грати і представляти Україну", – сказав Ротань в коментарі Meta-ratings.

Нагадаємо, що кілька днів тому з'явилася інформація, що вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі розглядає можливість змінити українське спортивне громадянство на грузинське, а Ерік Шуранов цікавий скаутам молодіжної збірної Німеччини.

Збірна України ризикує втратити природженого бомбардира: чутки про Баварію, стиль Яремчука і німецький паспорт