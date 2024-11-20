– Романе, ви забили другий гол, і він виявився переможним. Розкажіть про це?

– Ми почали гру досить активно, грали в наш футбол і змусили Албанію помилятись. Не можу сказати, що Албанія була не налаштована, ні. Це ми продемонстрували, що в нас зовсім інший рівень. Це змусило нас добре грати, і ми змогли сьогодні виграти.

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– Чи чекали, що Зінченко зіграє на добиванні?

– Тренер просив його бути в цій зоні. Він дійсно гарно виконав свій удар.

– Ви доєдналися до Олександра Зінченка з футболкою "1000". Це була запланована акція чи спонтанне рішення?

– Так, це була запланована акція. Ми сьогодні перед грою весь день розмовляли про це, про те, що в Україні вже 1000 днів гинуть люди. Тому ми планували це, – сказав Яремчук у ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, збірна України обіграла Албанію з рахунком 2:1, завдяки точним ударам Зінченка та Яремчука, і тепер змагатиметься за потрапляння до елітного дивізіону Ліги націй у перехідних поєдинках.

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