Змова басків – Атлетік і Реал Сосьєдад поставили дивну вимогу на фінал Кубка Іспанії

Баскські клуби вперто налаштовані розіграти титул з вболівальниками на трибунах.

Фінал Кубка Іспанії 2019/20 обіцяв бути особливим, адже у фінал вийшли дві баскські команди. Дербі мало відбутися 18 квітня, однак через коронавірус його перенесли на невизначений термін.

Оскільки переможець турніру отримує путівку в Лігу Європи, то фінал потрібно зіграти до старту наступного єврокубкового сезону. Очевидно, що до того часу вболівальників на трибуни не пустять.

Атлетік і Реал Сосьєдад мають свою думку щодо цього. Вони спільно звернулися до Федерації футболу Іспанії з вимогою, щоб фінал обов'язково відбувся з глядачами, інформує Marca. Клуби готові чекати, скільки потрібно.

Водночас баски хочуть гарантій, що матч визнають офіційним фіналом, навіть якщо він відбудеться не у визначену дату. Хоча УЄФА такого не дозволяє.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі турніру Атлетік вибив Барселону, а Реал Сосьєдад впорався з мадридським реалом.

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами

Атлетік – Барселона: заслужений виліт "блаугранас" з Кубка, тріумф Сімона та Вільямса і неможливість гри у футбол Кройфа