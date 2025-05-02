– Є багато що коментувати, але не хочу про це все говорити. Ми на полі грали у більшості з 20-ї хвилини матчу, але через жахливі помилки в захисті ми спромоглися пропустити три м’ячі. Отже, такий наш рівень. А в атаці змогли лише запхати чи то забити два голи – немає різниці. Дуже сильне розчарування.

Дубль Чачуа та два автоголи у відеооогляді матчу Лівий Берег – Карпати – 2:3

– Команда грає з бажанням, з серцем, але цей жахливий розрив між "я хочу" та "я можу" не дає вам витягувати ось такі матчі. Що з цим робити?

– Треба працювати та вірити у себе і футболістів. Розумієте, психологія – така річ, що ми робили багато перехоплень в центрі поля. Вибігали в атаку, а там нічого не змогли зробити. Команда грає вдесятьох, багато вільних зон. Були можливості для взяття воріт, а ми не могли цим скористатися. Ось відповідь на ваше питання. Потрібно працювати. У нас ще є матчі, тож ми будемо битися до останнього. Якщо буде азарт і серце, то я вірю, що все буде добре.

– Як ви працюєте над психологією зі своєю командою?

– Ходимо та гладимо по голові – ось і все. Має бути холодна голова. Знову ми повертаємось до психології футболіста. Про це можна довго говорити. На тренуваннях ми працюємо. Мене бісить те, що ми граємо в більшості 70 хвилин і пропускаємо три голи. Я навіть не можу підібрати слова, – цитує Первака офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, наразі Лівий Берег посідає 14-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 23-ма очками. Від зони прямого вильоту команду відділяють 3 бали.

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