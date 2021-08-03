У першому таймі зустрічі відбулась неочікувана зупинка. Все через появу змії у штрафному майданчику господарів.

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На неї звернув увагу голкіпер Ахмата Гіоргі Шелія та покликав головного арбітра. Опісля працівники тамтешнього стадіону вийшли на поле та прибрали плазуна з газону за допомогою вил.

Зустріч відновилась вже на 7 хвилині, а Сочі у підсумку святкували перемогу над Ахматом з рахунком 1:2.

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