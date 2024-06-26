"Ми зібрались з хорошим настроєм і з першого ж дня приступили до роботи. Всі у команді раді бачити один одного. Хлопці під час відпустки мали індивідуальні завдання та якісно готувались до початку нового сезону.

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Результати Руха багато в чому залежать від готовності гравців, тож літні збори будуть дуже важливими для команди. Ми поїдемо у Словенію, адже там нас чекають хороші спаринг-партнери. Думаю, це буде цікавий досвід для гравців і команда якісно підготується до старту УПЛ. Зокрема, в нас будуть набагато складніші суперники, ніж під час зимових зборів.

Рух й надалі дотримуватиметься своїх принципів і змінювати свій стиль ми не будемо. Звісно, команда підкорегує деякі моменти, втім ми не відмовлятимемось від того футболу, який ми звикли демонструвати.

Наша філософія – довіра молоді. Під час тренувань ми переглядаємо гравців з Академії та визначаємо, хто з команди U-19, або ж молодших вікових категорій поїдуть з нами на другий етап зборів, який пройде у Словенії. Тренерський штаб хоче залучати якомога більше наших вихованців та оцінює їхню готовність. Хто зможе якісно себе проявити – працюватиме з першою командою. Деяких наших гравців викликали в олімпійську збірну України, тож вони не зможуть пройти повноцінний збір з Рухом. Відтак молодь з Академії матиме шанс показати свої найкращі якості.

Зараз проходить Чемпіонат Європи. Він показав, що успіху переважно досягають команди, які грають першим номером, діють агресивно, застосовують високий пресинг. Такі збірні здобувають позитивний результат. Рух у минулому сезоні намагався грати в такий футбол і в багатьох матчах нам це вдавалось. Це свідчить про те, що наша команда рухається в правильному напрямку, якщо дивитись на тенденції сучасного футболу", – сказав Пономарьов в інтервʼю для прес-служби клубу

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