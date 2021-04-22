"У світлі того, що відбувається навколо Суперліги... Не могли б ми обговорити також і новий формат ЛЧ? Більше, більше, більше матчів, і при цьому ніхто не думає про гравців.

УЄФА планує викинути Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів – безпрецедентне покарання в історії турніру

Новий формат ЛЧ – просто менше зло в порівнянні з Суперлігою. ЛЧ в нинішньому вигляді чудово працює і є найпопулярнішим клубним турніром у світі – для нас, гравців, і для фанатів", – написав Гюндоган у Twitter.

Нагадаємо, напередодні УЄФА оголосив про зміни у форматі Ліги чемпіонів, які повинні запрацювати вже з сезону 2024/25.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу