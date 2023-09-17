"Дуже радий знову грати у стартовому складі. Це приємні відчуття. У цій команді легко грати. Усі були дуже гарні. Коли система налагоджена, м'яч ходить швидко та голи забиваються. Я працюю, щоб показувати найвищий рівень.

Дебютні голи Канселу та Феліша у відеоогляді матчу Барселона – Бетіс – 5:0

Атмосфера в команді загалом дуже хороша. Я щасливий. Зміни пішли на користь мені, моїй родині та друзям", – цитує вінгера "блаугранас" AS.

Нагадаємо, що Жоау Феліш перейшов Барселону з Атлетіко, де в нього були погані відносини з командою та головним тренером Дієго Сімеоне. Португалець в першому матчі за каталонців відзначився голом та допоміг команді здолати Бетіс з рахунком 5:0.

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