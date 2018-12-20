"Змін не хоче Петро Порошенко", – перший Президент України виступає проти корупції у ФФУ

Перший Президент України Леонід Кравчук розповів, як звернувся до Петра Порошенка з проблемою корупції у ФФУ.

"До мене звернулася група відомих в Україні представників футбольного життя. 26 осіб, зокрема Коньков, Лужний, Литовченко, Матвієнко, Біба, Заваров і інші. Вони попросили мене донести до керівництва держави непрофесійність Федерації футболу України.

Я звернувся до президента Петра Порошенка. Але звернувся не сам, а всі три президента: я, Кучма і Ющенко. Ми всі троє причетні до українського футболу.

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Ми підписали звернення, я доклав до нього звернення видатних діячів футбольного життя України та домовився з Порошенком, щоб зустрітися і донести до нього цю складну, на мій погляд, ситуацію. Петро Олексійович уважно вислухав, але чомусь сказав, що не все так просто, як я кажу.

Я йому відповів, що у нас нічого простого не буває. У мене немає юридичних документів, розслідувань, але засоби масової інформації Заходу пишуть, що ці махінації, які провів Павелко з грошима, виділеними Україні на будівництво заводу для штучного футбольного покриття, чомусь спочатку зайшли в ОАЕ, там залишився мільйон з хвостиком, і тоді вони надійшли до України.

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Німецька і швейцарська прокуратури почали розслідувати цю проблему. На мою думку, цього достатньо, щоб ми не залишалися осторонь.

Чи вірю я, що щось зміниться після цієї прес-конференції? На 90% не вірю. Цього не хоче президент України Петро Порошенко", – цитує Леоніда Кравчука Tribuna.com.