Гравцем ПСВ, який захворів на активну форму туберкульозу, є колишній форвард Карпат і Динамо Лукас Перес.

Лукас Перес перейшов у стан ПСВ лише місяць тому, але вже вибув на тривалий термін. Як інформує De Telegraaf, вельми сумнівно, що він зможе знову вийти на поле в цьому сезоні.

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У разі активної форми туберкульозу людина в будь-якому разі має перебувати в ізоляції протягом трьох-чотирьох тижнів і пройти курс антибіотиків. Це серйозно впливає на стан гравця, тому після проходження такого лікування гравцеві доведеться продовжувати тренування протягом кількох тижнів. Тому мінімальна відсутність протягом п'яти-шести тижнів видається неминучою. Останній матч цього сезону для ПСВ запланований на 18 травня.

36-річний Перес був доданий до заявки ПСВ 23 лютого – клуб підписав його як заміну Рікардо Пепі, який вибув через травму коліна. На той момент у команді залишився лише один центральний нападник – Люк де Йонг.

Експерти зазначають, що той факт, що Перес перебуває в ПСВ лише такий короткий проміжок часу, може позитивно вплинути на обмеження кількості випадків зараження. Активний туберкульоз має тривалий інкубаційний період до появи симптомів. У цей період хворий також заразний. На початковому етапі Перес ще не був у ПСВ, і це знижує ризик зараження інших гравців нідерландської команди.

Нагадаємо, батьки Лукаса Переса вимагають у нього грошей на утримання. Сімейні проблеми іспанця повпливали на його від'їзд з Депортіво.

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