Змарнований шанс Роналду і шоу голкіпера в серії пенальті у відеоогляді матчу Португалія – Словенія
Португалія пройшла Словенію на шляху до чвертьфіналу Євро-2024. Дивіться відеоогляд матчу 1/8 фіналу на "Футбол 24".
Словенія упродовж матчу продовжила робити те, що принесло їй успіх на груповому етапі, – грати максимально надійно. Четвертий матч цієї збірної на Євро-2024 завершився унічию. Однак у плейоф цим все не може завершитися.
Португалія продерлася у чвертьфінал Євро-2024 – Роналду не забив пенальті, Словенія дотягнула до серії, промах Вербіча
Португалія, звісно, була ініціативнішою, навіть могла вибороти перемогу. Вже в овертаймі Жота заробив пенальті. Бити, авжеж, пішов Кріштіану. Пробив класно, але Облак здійснив неймовірний сейв. Тож все вирішилося в серії, де героєм став уже інший голкіпер. Діогу Кошта відбив три удари з 11-ти метрів від словенців, а португальці не хибили. Зокрема, Роналду з другої спроби таки переграв Облака.