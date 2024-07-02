Словенія упродовж матчу продовжила робити те, що принесло їй успіх на груповому етапі, – грати максимально надійно. Четвертий матч цієї збірної на Євро-2024 завершився унічию. Однак у плейоф цим все не може завершитися.

Португалія продерлася у чвертьфінал Євро-2024 – Роналду не забив пенальті, Словенія дотягнула до серії, промах Вербіча

Португалія, звісно, була ініціативнішою, навіть могла вибороти перемогу. Вже в овертаймі Жота заробив пенальті. Бити, авжеж, пішов Кріштіану. Пробив класно, але Облак здійснив неймовірний сейв. Тож все вирішилося в серії, де героєм став уже інший голкіпер. Діогу Кошта відбив три удари з 11-ти метрів від словенців, а португальці не хибили. Зокрема, Роналду з другої спроби таки переграв Облака.