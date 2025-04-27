Рома обіграла в гостях Інтер у матчі 34-го туру Серії А. Дивіться гол та огляд матчу на "Футбол 24".

Рома змогла продовжити свою безпрограшну серію в чемпіонаті Італії до 18 матчів. Ба більше, команда Клаудіо Раньєрі обіграла одного з лідерів турнірної таблиці Інтер, суттєво погіршивши шанси суперника на виграш Скудетто.

Рома здолала Інтер і продерлася в зону ЛЧ – Довбик змарнував 100-відсотковий шанс, але вигризав перемогу на зубах

Єдиний гол був забитий Матіасом Суле в першому таймі. Артем Довбик забрав на себе одного захисника, і тим самим полегшив життя Шомуродову і Суле. У підсумку Елдор асистував аргентинцю, і Матіас пробив Зоммера.

Після перерви у Довбика був шикарний шанс подвоїти перевагу Роми, але українець ним не скористався.