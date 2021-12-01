Інцидент трапився у серпні. Габріел заїхав у гараж власного будинку, коли на нього напали грабіжники з бейсбольною битою, повідомляє The Sun.

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Зловмисників було двоє, а як виявила потім поліція, ще був третій співучасник, який контролював, щоб двері гараж не зачинились. Нападник з битою почав вимагати годинник, мобільний телефон та ключі від автомобіля. Спочатку Габріел спокійно передав грабіжнику годинник. Такий хід подій змусив зловмисника втратити пильність, чим і відразу скористався гравець Арсенала, завдавши кілька ударів в голову непроханому гостю.

Грабіжникам все ж вдалось втекти, але уникнути відповідальності – ні. Під час захисту Габріелу вдалось збити шапку з нападника, і за ДНК поліція легко ідентифікувала грабіжника, якого вже відправили за ґрати на 5 років.

Нагадаємо, влітку 2020-го Арсенал придбав Габріела у Лілля за 26 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ бразилець провів 10 матчів та встиг відзначитись голом.

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