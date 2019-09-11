Злива голів у відеоогляді шаленого матчу Англія – Косово – 5:3

Битва лідерів групи А у відборі Євро-2020 завершилася неймовірною перестрілкою. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Англія – Косово на сайті Футбол 24.

Англія продовжує відбір без втрат – четверта перемога у чотирьох матчах. Щоправда, старт поєдинку проти Косова був явно не за підопічними Саутгейта – Беріша забив вже на першій хвилині, скориставшись помилкою Майкла Кіна.

Євро-2020, кваліфікація: Ісландія сенсаційно програла Албанії, Англія яскраво перестріляла Косово

Після стартового провалу англійці почали трощити суперника – три асисти Стерлінга, дубль Санчо і гол Кейна призвели до погрому 5:1 ще до свистка на перерву. У другому таймі збірна Косова змогла трохи підняти голову і забила два м'ячі у відповідь, а Кейн не реалізував пенальті: весела перемога "трьох левів" – 5:3.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Команда Гарета Саутгейта лідирує в групі А з максимальною кількістю очок, а Косово довело, що серйозно претендує на вихід на Євро – 8 балів і третє місце.