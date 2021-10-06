Успішний старт і перспектива

Новий клуб було засновано на початку липня 2021-го на базі миколаївської Ніки. У минулому сезоні команда з півдня України фінішувала на восьмій позиції з-поміж десяти учасників Вищої ліги. Через фінансові проблеми Ніка опинилася на межі зникнення. Згідно з домовленістю, у новому сезоні Ніка продовжує виступи у Першій лізі, а у когорті найсильніших дебютує Кривбас.

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Один з хештегів нашого клубу #далібільше. У нас є мета – жіноча Ліга чемпіонів, – каже віце-президент Кривбасу Артем Гагарін. – Коли це станеться, ми не загадуємо, а просто працюємо. Зараз набираємо дівчат в Академію – хочемо, щоб вони росли у нас і повторили успіх своєї землячки Дарини Апанащенко, яка протягом останніх п'яти років стає найкращою футболісткою України. Дивимося у майбутнє впевнено – Кривбас делегує у збірну України U-19 сім футболісток. Через рік-другий вони будуть у національній команді. І за нас виступатимуть футболістки не тільки з національних збірних Грузії та Молдови.

Артем Гагарін (у центрі) та тренерський штаб Кривбасу / фото ФК Кривбас



Молодий тренерський штаб

Очолює криворізьку команду молдованка Аліна Стеценко. У минулому 32-річна тренерка працювала у молодіжних збірних Молдови. Асистує їй у Кривому Розі земляк Ігор Урсакі.

У всіх нас величезне бажання проявити себе у Вищій лізі, – каже Стеценко. – Ми хочемо створити свій власний стиль та модель гри. Варто враховувати те, що у нашому складі виступає чимало молоді. Зрештою, розуміємо рівень своїх суперників, хоча налаштовані рішуче.

Також Аліна відзначає високий рівень українського чемпіонату:

Тут високий темп, дуже хороша організація домашніх ігор. А ще важливим моментом для мене є те, що на кожній грі виконується гімн, приходять чимало вболівальників і у команд є ультрас.

Тренером голкіперів у Кривбасі є 27-річний Сергій Смородін. Він майже всю кар'єру провів у рідному Узбекистані, однак у 2017-му перебрався в одеський Чорноморець. Невдовзі у складі "моряків" Смородін дебютував у Прем'єр-лізі. Для нього це перший і особливий досвід роботи з жіночою командою.

Сергій Смородін (праворуч) / фото Кривбас

"Це дуже цікава робота, – ділиться враженнями Сергій. – Намагаюся на тренуваннях моделювати ігрові ситуації. Коли я працював у Чорноморці з Василем Хомутовським, то перейняв у нього чимало корисного. Специфіка роботи з дівчатами? У жіночому футболі трохи менша швидкість та інтенсивність. Однак дівчата дуже відповідально ставляться до тренувального процесу, у них величезне бажання".

17-річна бомбардирка та тріо бразилійок

Після шести зіграних поєдинків Кривбас йде на другій сходинці з п'ятьма перемогами і однією нічиєю. Відстань до лідера Житлобуду-2 – два пункти. Вже незабаром на криворізьку команду очікують битви з головними конкурентами – харківськими Житлобудами.

Інна Глущенко / фото Кривбас

У заявці Кривбасу на сезон перебуває семеро легіонерів. Найкращою бомбардиркою новачка елітного дивізіону є 17-річна Інна Глущенко. У її активі третина голів усієї команди – 6 результативних ударів. Трьома голами відзначилася капітан команди Анна Іванова.

"Атмосфера у команді чудова, – розповідає Анна. – Ми живемо разом, їздимо на тренування, у вільний час граємо в настільний теніс та різноманітні ігри. Це і робить нашу команду дуже дружною і згуртованою. Наш успішний старт – це не сюрприз, це результат якісно виконаної роботи. Перемоги не падають з неба, вони приходять тільки через важку працю".

Анна Іванова / фото Кривбас

Одна з ключових футболісток Кривбасу – 27-річна Думітріца Прісекарь, яка викликається у збірну Молдови. У її активі два голи у цьому сезоні. Також за криворізьку команду виступають три представниці Бразилії. Для Лідіані Де Олівейри це не перший досвід виступів у чемпіонаті України.

Кілька років тому я грала за Львів-Янтарочку, – каже Лідіані. – Мені дуже сподобалось у Львові, це дуже затишне та комфортне місто. У Кривбасі я знову шукаю можливість проявити свій потенціал. Тут чудові умови для розвитку спортсменів. Мені приємно бути частиною цього клубу.

Адаптацію легіонерів спрощує дружній колектив. Капітан Анна Іванова додає: "Намагаємося долати мовний бар'єр. Для багатьох це нова країна, нове середовище. Проте ми вже перебуваємо у процесі навчання їх українських слів і пісень, а вони, у свою чергу, вчать нас".

Нешаблонна презентація форми

Нещодавно Кривбас провів презентацію нової форми. Зйомки відбулися у місцевому кар’єрі, який розробляє компанія "Рудомайн", генеральний партнер клубу. Участь у заході взяли представники жіночої команди: Лідіані Де Олівейра, Марія Анпілогова та Ірина Топал, а також футболісти чоловічого Кривбасу, який веде боротьбу за вихід у Прем'єр-лігу: Денис Васін, Роман Льопка та Вагнер Гонсалвез.

Презентація форми / фото Кривбас

Для мене це був перший схожий досвід, – каже Де Олівейра. – Отримала чудові емоції і прекрасні враження.

В клубі запевняють, що це не останній такий захід. "Ми перебуваємо у постійному пошуку оригінальних ідей, щоб дивувати і задавати планку", – додає Артем Гагарін.