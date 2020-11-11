Півзахисник Реала Браїм Діас, який виступає на правах оренди за Мілан, порівняв своє становище в цих клубах.

"Златан – ровесник мого батька, але ми бачимо, на що він здатний. Він продовжує відігравати вирішальну роль. У футболі не має значення, чи ти молодий гравець. Ібрагімовіч доводить це. Ми з ним часто спілкуємося, він дає мені хороші поради, і я добре лажу з ним на полі і за його межами.

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Мені подобається грати за Мілан. У Реалі було класно, чудові партнери, але тепер я граю у свій футбол і показую, що можу бути корисний команді. Цілком очевидно, що для мене це набагато приємніше, тому що я люблю футбол і живу заради нього. Гравці отримують задоволення від гри. Це було важливо для тих, хто покинув Реал.

Зінедін Зідан щороку демонструє, хто він, бо не перестає вигравати титули. Він завжди досягає свого – і як тренер, і як людина, і як гравец", – цитує Діаса As.

Додамо, що Ібрагімовіч в нинішньому сезоні провів 9 матчів у всіх турнірах, забивши 9 голів і віддавши дві результативні передачі. В активі Діаса 5 матчів і один забитий м'яч. Мілан наразі одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А.

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