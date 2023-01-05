"Пересу було важко, тому що у Карпатах тоді був непростий президент – Петро Димінський. Лукас мені казав, що раніше не зустрічав таких важких людей. Димінський хотів, щоб Лукас підписав з Карпатами новий контракт, але не міг його ніяк вмовити. Потім йому перестали платити зарплату.

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Не хочеш підписувати контракт – отримуй мінімалку. У Карпатах таке було, що деяким гравцям могли взагалі не платити. Димінський завжди залишав за собою лазівку, щоб можна було впливати на футболістів.

Лукас для Димінського був комерційним проектом, він його хотів продати. Коли проти Лукаса жорстко грали на тренуваннях, то Димінський нас попереджував: "Якщо ви його зламаєте на тренуванні і він не зможе грати, то заплатите мені 2 мільйони доларів". Це також вносило дисбаланс в колектив.

Бувало таке, що Лукас всім своїм виглядом показував, що не хоче грати, боровся зі своїм характером. Хлопці не хотіли, щоб він виходив на матч, але тренеру доводилось його ставити. Знаю точно, що він мав грати всі матчі, тому що Димінський хотів його продати. Але все одно, Лукас хороший хлопець, веселий, після футболу з ним можна було поговорити. Думаю, він дуже сильно сумував за Іспанією", – сказав Кополовець у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Лукас Перес був на контракті у Карпатах з 2011 по 2014 роки (з орендами в Динамо та ПАОК). У львівську команду він прийшов вільним агентом і був проданий грекам за 800 тисяч євро.

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