Плеймейкер є найталановитішим гравцем своєї країни, але не візьме участь у турнірі після погіршення відносин з тренером Вахідом Халілходжичем.

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Раніше Зієш викликав обурення Халілходжича, відмовившись грати в матчі проти Гани. Він заявив, що отримав травму, попри те, що медики дозволили йому зіграти.

До слова, колишній наставник Марокко Ерве Ренар також мав проблеми зі ставленням Зієша і навіть виключив його зі складу на матчі Кубка африканських націй 2017 року.

У цьому сезоні Хакім зіграв у 10 матчах АПЛ, забив 1 гол та зробив 2 асисти.

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