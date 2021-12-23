Зієш залишився поза заявкою збірної на матчі Кубка Африки – новий скандал зірки Челсі
Хавбек Челсі Хакім Зієш сенсаційно залишився поза складом збірної Марокко на Кубку африканських націй.
Плеймейкер є найталановитішим гравцем своєї країни, але не візьме участь у турнірі після погіршення відносин з тренером Вахідом Халілходжичем.
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Раніше Зієш викликав обурення Халілходжича, відмовившись грати в матчі проти Гани. Він заявив, що отримав травму, попри те, що медики дозволили йому зіграти.
До слова, колишній наставник Марокко Ерве Ренар також мав проблеми зі ставленням Зієша і навіть виключив його зі складу на матчі Кубка африканських націй 2017 року.
У цьому сезоні Хакім зіграв у 10 матчах АПЛ, забив 1 гол та зробив 2 асисти.
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