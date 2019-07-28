Зієш відмовився від переходу в Севілью та назвав причину

Вінгер Аякса Хакім Зієш прокоментував свій можливий перехід у Севілью.

"Почуваю себе в Аяксі як вдома і можу принести користь клубу. Думаю, Севілья перебуває на одному рівні з Аяксом, тому не хочу даремно покидати Амстердам.

Зієш може перейти до Севільї

Правильний клуб ще не зробив пропозицію, тому просто хочу продовжувати роботу в Аяксі", – передає слова Хакіма Зієша Goal.com.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Зієш провів за Аякс 49 матчів в усіх турнірах, де забив 21 гол та віддав 24 результативні передачі. Крім того, вінгер дістався з нідерландською командою до півфіналу Ліги чемпіонів.