Зієш прибув до розташування Челсі

Літній новачок Челсі Хакім Зієш приєднався до лондонської команди та вже розпочав тренування на Туманному Альбіоні.

Вінгер провів перше заняття у Кобхемі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Прес-служба Челсі опублікувала світлину Зієша з підписом "Ласкаво просимо, Хакіме!". Про трансфер марокканця "сині" оголосили ще в лютому. Перехід Зієша коштував Челсі 40 млн євро. Він уклав із лондонцями 5-річний контракт.

До слова, в сезоні 2019/20 Хакім Зієш провів 21 матч за Аякс в Ередивізі, в яких забив 6 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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