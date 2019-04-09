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Зієш – про матч з Ювентусом: Бенатія вважає, що Аяксу по зубах "Стара синьйора"

19:35 62 Читать на русском
Зієш – про матч з Ювентусом: Бенатія вважає, що Аяксу по зубах "Стара синьйора"
Мехді Бенатія / Reuters

Колишній захисник Ювентуса Мехді Бенатія вважає, що Аякс має шанси пройти "б'янконері".

 

Марокканський півзахисник Аякса Хакім Зієш розповів, що його партнеру по збірній Марокко і колишньому гравцю Ювентуса Мехді Бенатії подобаються шанси голандців в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти його колишньої команди.

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"Я говорив з Бенатія. Йому подобається, як ми граємо, і на його думку, ми можемо пройти Ювентус", – поділився Зієш на передматчевій прес-конференції, передає Goal.com.

Нагадаємо, матч Аякс – Ювентус відбудеться 10 квітня, початок матчу о 22:00. Додамо, що Бенатія виступав у складі Ювентуса з 2017 року, але цієї зими несподівано перейшов до чемпіонату Катару.

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Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Ювентус Аякс Аякс Хакім Зієш Хакім Зієш Мехді Бенатія Мехді Бенатія
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