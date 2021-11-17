"Ці хлопці перемогли і потрапили у плей-офф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу 2022 року.

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Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу!" – написав Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. У паралельному поєдинку французи переграли фінів і допомогли "синьо-жовтим" вийти у плей-офф відбору ЧС-2022.

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