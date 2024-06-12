Атакувальний півзахисник Барселони Ламін Ямал взяв із собою в Німеччину зошити і підручники.

Минулої суботи Ямал віддав дві гольові передачі в товариському матчі між Іспанією та Північною Ірландією (5:1). Сьогодні Ямал покірно робив домашнє завдання в готелі Der Öschberghof, розташованому на німецькому боці швейцарсько-німецького кордону.

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"Я взяв із собою домашнє завдання, тому що вчуся на четвертому курсі ESO (старша школа в Іспанії – примітка), мені доведеться виходити на навчання онлайн. Сподіваюся, вчитель не буде за мною пильно стежити", – цитує Ямала AS.

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