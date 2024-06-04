Футбольна асоціація Англії звинувачує 26-річного бразильця в порушеннях, пов'язаних з навмисними діями задля впливу на ринок ставок. А саме у тому, що Лукас Пакета умисно отримав жовті картки у чотирьох різних матчах АПЛ.

Манчестер Сіті розпочав війну проти АПЛ – "містяни" подали безпрецедентний судовий позов

Як повідомляє Daily Mail, FA вирішила діяти жорстоко стосовно півзахисника Вест Хема. Пакета можуть дискваліфікувати довічно за те, що він отримав навмисно попередження у матчах проти Лестера, Астон Вілли, Лідса і Борнмута.

Зазначається, що приблизно 60 людей робили ставки на "гірчичники" бразильця на суми від 7 до 400 фунтів стерлінгів, що призвело до спільного виграшу в 100 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що Лукас Пакета приєднався до Вест Хема у 2022 році, перейшовши з Ліона. Загалом півзахисник зіграв за "молотобійців" у 84 матчах, в яких забив 13 голів та віддав 14 асистів.

"Ми повинні були декласувати Баварію, але потім двічі пропустили": шахи, у які грає Артета – велика розмова без Зінченка