Рауль Асенсіо звинувачується в недоторканності приватного життя двох дівчат, які брали участь у сексуальному контакті за обопільною згодою. 18-річна потерпіла відмовилася від звинувачень до захисника Реала, але претензії 16-річної дівчини залишаються в силі. Прокуратура просить для Рауля Асенсіо два роки і шість місяців і один день ув'язнення.

Агенти Вінісіуса незадоволені ставленням Хабі Алонсо – у босів Реала є взаємні претензії

Як повідомляє AS, ще трьом екс-гравцям Кастільї, причетним до цих подій, додатково інкримінується злочин, пов'язаний з поширенням дитячої порнографії, оскільки одна з дівчат була неповнолітньою.

Суд Гран-Канарії погодився розпочати судовий процес проти Асенсіо та трьох інших фігурантів справи. Вони постануть перед судом. Суддя вимагає від Асенсіо внести заставу 15 тисяч євро, а інші екс-гравці Кастільї мають внести 20 тисяч.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті