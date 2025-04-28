Каталонській Барселоні вдалося здобути перший трофей цього сезону. У Севільї команда Хансі Фліка в екстратаймах зуміла вирвати перемогу у мадридського Реала (3:2) у фіналі Кубка Іспанії. Це вже четверта поспіль поразка "королівського клубу" від "кулес", які можуть оформити требл: зберігають лідерство в національному чемпіонаті та в Лізі чемпіонів пробилися до півфіналу, де їм протистоїть міланський Інтер.

Анчелотті зустрінеться з Пересом – він обговорить свою "капітуляцію"

Поразка Реала ознаменувала відхід із клубу Карло Анчелотті, який за чутками в пресі вже встиг попрощатися з гравцями. Наступна зупинка італійця – національна збірна Бразилії. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Барселона виграла Кубок Іспанії, перегравши Реал у драматичній битві з п'ятьма голами