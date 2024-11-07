Захисник Барселони Пау Кубарсі зазнав травми голови під час матчу 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА проти Црвени Звезди (5:2).

На 63-й хвилині гри іспанський оборонець отримав удар по голові під час боротьби за м'яч. Винуватцем інциденту став захисник сербів Урош Спаїч, який шипом бутси залишив розсічення на правій щоці Кубарсі, що спричинило кровотечу.

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Через травму іспанець змушений був покинути поле та не зміг продовжити гру.

Як повідомляє AS, зірці Барселони наклали 10 швів, і його участь у поєдинку Ла Ліги проти Реал Сосьєдада в 13-му турі залишається під питанням.

До слова, у поточному сезоні Кубарсі взяв участь у 16 матчах, де відзначився одним асистом.

CUBARSÍ, sustituido tras una entrada criminal ️pic.twitter.com/73wdAshZI5 — Diario SPORT (@sport) November 6, 2024

Heridas de guerra ️‍? pic.twitter.com/4WSmNeLp3v — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 6, 2024

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