Головний тренер команди Берт Контерман покарав п'ятьох підопічних за порушення карантину, інформує De Telegraaf.

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Двоє гравців вирішили запросити в готель посторонніх дівчат і гучно увімкнули музику. На гамір з інших кімнат збіглися ще троє футболістів, серед яких був Сімонс. Хтось із сусідів "відзвітував" Контерману про порушення, а наступного дня тренер влаштував розбір польотів. Частина команди була проти вигнання хавбека ПСЖ і двох "опосередкованих" учасників міні-вечірки, проте зрештою розташування збірної покинули всі п'ятеро порушників карантину.

Додамо, що в поточному сезоні 18-річний Сімонс не зіграв жодної хвилини за клуб, хоча влітку Маурісіо Почеттіно регулярно випускав таланта у спарингах.

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