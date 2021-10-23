Півзахисник Сампдорії Мохамед Іхаттарен, права на якого належать Ювентусу, не на жарт налякав усіх в генуезському клубі.

Іхаттарен відпросився з клубу 12 жовтня на батьківщину за сімейними обставинами, після чого досі не виходив на зв'язок, інформує La Gazzetta dello Sport. В Утрехті, де проживає родина Мохамеда, також не бачили футболіста.

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Зазначимо, що нідерландець славився скандальною поведінкою ще за часів виступів у ПСВ. Зокрема, гравець вирушав до Ніцци до свого агента Міно Райоли, хоча повідомляв, що він захворів; пропускав заходи спонсорів; суперечки на тренуваннях; мав проблеми із зайвою вагою.

До Сампдорії Іхаттарен перейшов з Ювентуса, який викупив опального гравця з ПСВ. У генуезському клубі Мохамед лише одного разу потрапив до заявки, проте так і не виходив на поле.

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