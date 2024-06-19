Турецький півзахисник відзначився голом на Євро-2024 у ворота Грузії (3:1) і допоміг своїй команді здобути бажану перемогу.

Два шедеври і кара сміливого воротаря у відеоогляді матчу Туреччина – Грузія – 3:1

Як інформує статистичний портал Opta, у 19 років і 114 днів Арда Ґюлер став наймолодшим автором забитого м'яча в дебютній грі на чемпіонаті Європи. Роналду на Євро-2004 забивав у 19 років і 128 днів.

Також Ґюлер став п'ятим у списку наймолодших футболістів, які коли-небудь забивали на Євро. Рекорд належить Йохану Фонлантену, який відзначився у 18 років і 141 день на Євро-2004.

Нагадаємо, що на клубному рівні турецький півзахисник виступає за Реал.

Грузія незабутньо дебютувала на Євро – Туреччина перемогла завдяки шедеврам і покарала голкіпера, який пішов атакувати