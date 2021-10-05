Юний вінгер київського Динамо Самба Діалло розповів про свого кумира в світі футболу після феєричного старту сезону в складі команди U-19.

"Садьйо Мане з Ліверпуля. У футболі він – мій кумир.

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Мені імпонує його здатність працювати з м'ячем, обігрувати один в один. Намагаюся грати в такому ж стилі, як він", – зізнався талант у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що Самба Діалло оформив дубль у 2-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти Баварії (4:0) та нібито зацікавив Манчестер Сіті й уклав персональний контракт із Adidas. У турнірі U-19 УПЛ він провів 9 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

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