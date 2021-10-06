"Важко спілкуватися, тому що не розумію мову. Тому це складно з тренерами. Але коли тренер пояснює вправи, я дивлюся, як роблять інші, що роблять – і потім повторюю це", – зізнався Діалло у коментарі Профутбол Digital.

Легіонер Динамо визнаний найкращим гравцем тижня у юнацькій Лізі чемпіонів

Додамо, що Самба приєднався до Динамо U-19 влітку цього року та вже встиг засяяти у клубі, зокрема отримавши нагороду найкращому гравцю тижня у Юнацькій лізі УЄФА.

Нагадаємо, що Самба Діалло оформив дубль у 2-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА проти Баварії (4:0) та нібито зацікавив Манчестер Сіті й уклав персональний контракт із Adidas. У турнірі U-19 УПЛ він провів 9 матчів, у яких забив 7 м'ячів.

Динамо U-19 розтрощило Баварію U-19 у Мюнхені – кияни забили чотири голи у другому поспіль матчі Юнацької ліги УЄФА