Корейського гравця відсторонили від національної команди після того, як у соцмережах з'явилися кілька інтимних відео з його колишньою дівчиною, відомою K-pop співачкою Хьомін.

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Згідно з інформацією Digi sport, зведена сестра Хвана вкрала записи з телефону нападника і шантажувала його. Нещодавно їй офіційно пред'явили звинувачення та заарештували за те, що вона злила інтимні відео у соцмережі.

Утім, не тільки сестра Хвана може потрапити за ґрати. Сам футболіст теж ризикує позбавленням волі, оскільки він знімав свою тодішню партнерку в інтимних позах без її згоди, що в Південній Кореї заборонено. Хьомін вже подала до суду на колишнього коханця.

Нагадаємо, Уй Джо Хван виступає за Норвіч на правах оренди з Ноттінгема. В поточному сезоні він відіграв в 13 матчах за "канарок" в Чемпіошипі, забивши три голи та оформивши один асист.

Найвідомішою історією подібного характеру є справа Вальбуєна та Бензема. Франко-алжирця звинувачували у шантажі колишнього партнера по збірній Франції. Суд розглядав справу сім років і засудив Бензема до умовного терміну.

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