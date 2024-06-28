У п'ятницю, 28 червня, Ентоні Гордона сфотографували з саднами на підборідді, носі та з червоними відмітинами на руках і зап'ястях. Як інформує ВВС, учора він у таборі збірної Англії впав із велосипеда.

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Повідомляється, що гравці "Трьох левів" роз'їжджають по своїй базі саме на цьому транспортному засобі. Гордон не впорався з керуванням, впав і забився. Проте з гравцем "сорок" все добре – він добре тренується і буде готовий допомогти своїй команді в 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини.

Матч Англія – Словаччина відбудеться в неділю, 30 червня в Гельзенкірхені.

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