Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні піддався образам із боку фанатів Парми після перемоги туринців із рахунком 2:0.

Інцидент стався вже після фінального свистка на Альянц Стедіум, коли американський футболіст залишився на полі для післяматчевого тренування разом з іншими гравцями, які не потрапили до основного складу. Образливі вигуки пролунали з гостьового сектору.

Пізніше Ювентус виступив з офіційною заявою у соцмережах: "Сьогодні ввечері, після матчу проти Парми, Вестон Маккенні став об’єктом дискримінаційних расистських висловлювань з боку окремих осіб у гостьовому секторі, під час тренування на полі разом із партнерами, які не брали участі в грі. Ювентус рішуче засуджує цей інцидент та будь-які прояви расизму й забезпечить повне співробітництво зі спортивною юстицією для встановлення винних".

У самому поєдинку Маккенні з’явився лише наприкінці – він замінив Кенана Їлдіза на останніх хвилинах. Перемогу "б’янконері" забезпечили голи новачка Джонатана Девіда та Душана Влаховіча.

