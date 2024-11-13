Зірку Тоттенхема дискваліфікують на тривалий термін – він зробив расистський коментар щодо одноклубника
Півзахисник збірної Уругваю та Тоттенхема Родріго Бентанкур може опинитися поза футболом.
Улітку уругваєць був учасником шоу на національному телебаченню, де зробив неоднозначну заяву щодо корейців.
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Як повідомляє Daily mail, Футбольна асоціація збирається дискваліфікувати Родріго Бентанкура на сім матчів. Це стане серйозним ударом для Тоттенхема. Уругвайський півзахисник у цьому сезоні зіграв за "шпор" у 15 матчах у всіх турнірах, записавши у свій актив 1+1 за системою гол+пас.
Нагадаємо, що Тоттенхем перебуває на 10 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши з 16 балів у 11 турах.
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