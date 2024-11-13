Улітку уругваєць був учасником шоу на національному телебаченню, де зробив неоднозначну заяву щодо корейців.

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Як повідомляє Daily mail, Футбольна асоціація збирається дискваліфікувати Родріго Бентанкура на сім матчів. Це стане серйозним ударом для Тоттенхема. Уругвайський півзахисник у цьому сезоні зіграв за "шпор" у 15 матчах у всіх турнірах, записавши у свій актив 1+1 за системою гол+пас.

Нагадаємо, що Тоттенхем перебуває на 10 місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши з 16 балів у 11 турах.

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