Футбольний агент Вілл Дантас заявив, що його клієнт Педрінью серйозно розглядає можливість змінити збірну Бразилії на українську національну команду після пропозиції УАФ.

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"Якщо він стане натуралізованим гравцем та виступатиме за Україну, він більше не зможе грати за іншу збірну. Він надто молодий, щоб швидко приймати таке радикальне рішення. Це має бути дуже добре продумане рішення, бо у футболі все змінюється дуже швидко", – цитує агента CNN Brasil з посиланням на No Ataque.

Сам бразилець раніше заявляв, що розглядає варіант піти шляхом Марлоса, Жуніора Мораєса та Едмара, і прийняти українське громадянство.

Нагадаємо, що Педрінью перейшов у Шахтар в 2021 році, але після початку повномасштабної війни РФ проти України був змушений піти в оренду в Атлетіко Мінейро. В 2024 році 26-річний гравець повернувся в склад "гірників", забивши в поточному сезоні 1 гол та віддавши 5 асистів у 22 матчах.

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