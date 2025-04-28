Зірка "вершкових" був замінений, але наприкінці матчу жбурнув якісь предмети у головного арбітра Рікардо де Бургоса Бенгоечеа, лаявся на весь стадіон і справедливо отримав червону картку. Імениті футбольні діячі та вболівальники в Німеччині закликають вигнати імпульсивного Рюдігера зі збірної, передає Bild.

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Колишній рефері ФІФА Торстен Кінхьофер: "Поведінка Рюдігера – ганьба. Тренер національної збірної має подумати, чи може така людина надалі представляти нашу країну".

Екс-хавбек збірної Німеччини (59 матчів) та переможець ЛЧ Дітмар Хаманн: "Це не вперше, коли у Рюдігера виникають проблеми з поведінкою. Я вважаю, що DFB має усунути його. Я б не викликав його на фінальний турнір Ліги націй та виключив щонайменше на два найближчі матчі".

Володар "Золотого м'яча-1990", чемпіон світу та Європи, рекордсмен збірної Німеччини за кількістю зіграних матчів (150) Лотар Маттеус: "Він збожеволів. Рюдігер більше не контролював себе, і партнерам довелося вгамовувати його, щоб не сталося чогось ще гіршого".

Четвертий бомбардир в історії збірної Німеччини (47 голів), а нині директор DFB Руді Фьоллер висловився більш дипломатично: "Тоні – елітний гравець, але як футболіст національної збірної він також має демонструвати клас своєю поведінкою. Він справедливо вимагає поваги до себе і він також повинен виявляти цю повагу до інших без винятку.

У цьому випадку він і деякі з його товаришів по команді дозволили собі надмірно піддатися впливу надзвичайно напруженої атмосфери, яка з незрозумілих причин часто панувала в клубі перед грою. Це неприйнятно. Особливо для гравця збірної Німеччини. Він повинен це змінити і він сам це знає, як свідчить його публічна реакція. Рюдігер зв'язався з Юліаном Нагельсманном та зі мною, ми ретельно обговорили ситуацію. З ним особисто та з найвищим керівництвом DFB".

Вболівальники також обурені вибриком Рюдігера. Bild провів опитування, в якому вийшло 78% голосів за виключення 32-річного центрбека зі збірної. Гравця Реала не рятує навіть статус лідера оборони та віце-капітана Бундесманшафт. Найближчий матч команда Нагельсманна проведе 4 червня – півфінал Ліги націй проти Португалії.

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