Колишній співробітник воротаря парижан, звинувачує костариканця в тому, що той змусив його працювати, хоча він ніколи не підписував жодного трудового договору. Про це повідомляє Le Parisien.

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Ніколя, саме так звуть чоловіка, що поскаржився на Кейлора Наваса, завжди отримував свою щомісячну зарплату в розмірі 3200 євро готівкою без жодних квитанцій. Чоловік стверджує, що працював до 90 годин на тиждень і що його розмістили в кімнаті в підвалі будинку голкіпера ПСЖ. Навас вимагав, щоб його неофіційний працівник носив рушницю для забезпечення його безпеки.

Коли Ніколя попросив оформити трудовий договір, костариканець відповів: "Ми тут працюємо не за французькими законами. Ніякого французького контракту, я плачу тобі готівкою. Ми працюємо за моїми правилами".

Крім того, зазначається, що Навас брав рушницю свого співробітника і стріляв у дворі свого помешкання у повітря, щоб потішити друзів.

Нагадаємо, що чинна угода Кейлора Наваса з ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Він покине Париж у статусі вільного агента.

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